Conte rilancia l’azione di Governo, “Avanti con gioco di squadra”

“Stare appeso non è nel mio carattere e la forza ci viene dai risultati., in un’intervista al Corriere della Sera, sulla salute del governo, spiegando che “c’è qualche segno di incertezza, i cittadini si aspettano massima chiarezza dal governo e dalle forze di maggioranza.. Il dibattito pubblico di queste settimane non ci ha fatto bene, perché ha restituito l’immagine di una maggioranza in cui sono tanti i tentativi di rimarcare uno spazio politico autonomo, di appuntare bandierine. Dobbiamo correre tutti insieme”.

Sule l’agenda 2023, osserva: “Le riforme strutturali che ci attendono richiedono gioco di squadra e massima determinazione a perseguire l’interesse generale. Inviterò tutti ad abbracciare questo spirito e pretenderò da tutti un chiaro impegno”.Il presidente del Consiglio si dice“Abbiamo idee e gambe per portare a compimento questa stagione riformatrice”, così come sulle risorse da trovare, “se in 100 giorni abbiamo trovato risorse per 23 miliardi ed evitato un salasso di 540 euro di tasse a famiglia, in 365 giorni riusciremo a fare molto di più”.