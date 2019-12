Da Inps, Anci e Caritas un aiuto per i cittadini più fragili

Promuovere e diffondere presso i Comuni il progetto “Inps per tutti” rivolto ai cittadini più fragili, per consentire loro di conoscere le prestazioni socio-assistenziali a cui hanno diritto. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato da Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, e Don Marco Pagniello, responsabile politiche sociali e promozione umana di Caritas.

“L’accordo con l’Anci è di raggiungere anche il piccolo paese, per rendere possibile ai cittadini dove ci sono fragilità (anziani, disabili) che i diritti vengano espressi, perché in questo modo arriviamo dove c’è la povertà”, ha detto Tridico.

Il presidente dell’Anci ha spiegato che nel 2018 la stima delle famiglie in povertà assoluta è di 1,8 milioni, per un totale di 5 milioni di persone. “È molto importante l’accordo firmato con l’Inps e la Caritas, aperto ad altre associazioni che si occupano del disagio economico e sociale nelle nostre comunità. È un accordo che dà la possibilità a tutti i cittadini di poter accedere ai servizi dell’Inps. Una comunità è più forte quando ci sono persone che tendono la mano a chi è più in difficoltà”, ha sottolineato Decaro.

(ITALPRESS)