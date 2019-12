La commissione Bilancio al Senato ha approvato le misure cardine della Manovra. La seduta è andata avanti per molte ore durante la notte e in mattinata dovrebbe concludere i lavori.

Manovra, la commissione approva le misure cardine

Approvate intanto le misure cardine del provvedimento. La plastic tax, per esempio, è stata ridotta a 45 centesimi al chilo. La sugar tax, che è stata rinviata a ottobre. Via libera anche per la Robin tax, cioè l’addizionale Ires salita del 3,5% per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie.

La commissione ha dato il consenso alla rimodulazione della tassa sulle auto aziendali e alla tassa sulla fortuna, che sale al 20% sulle vincite oltre i 500 euro. Obiettivo della commissione, secondo Ansa.it, è chiudere i lavori nelle prossime ore per inviare il testo all’Aula, dove – secondo alcuni senatori – già stasera potrebbe aprirsi la discussione generale.