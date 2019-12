Conte: “Non sono preoccupato per i cambi di casacca”

“Non mi fate parlare dei cambi di casacca. Non sono preoccupato, perché poi al momento opportuno, anche in passaggi che hanno creato nel dibattito pubblico tante fibrillazioni come c’è stato ieri sia alla Camera sia al Senato, abbiamo avuto un riscontro numerico che è quello che conta. C’è stata una piena dimostrazione di coesione da parte della maggioranza“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, arrivando al Consiglio Europeo a Bruxelles, in merito al passaggio del senatore Ugo Grassi, eletto con il Movimento 5 Stelle, al gruppo della Lega.

“Non entro nell’ambito delle singole posizioni e del singolo parlamentare. Ora si sta lavorando agli emendamenti, c’è da varare la legge di bilancio. Benissimo la polemica politica e il dibattito, ma poi bisogna concentrarsi sulle azioni concrete e sulle azioni di riforma”, ha aggiunto.

“Diamo il benvenuto al senatore Grassi – è il commento del leader del Carroccio Matteo Salvini -. Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd. Su riforma ed efficienza della giustizia e rilancio delle università italiane, col senatore Grassi lavoreremo bene”. (ITALPRESS)