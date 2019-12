Sofia vince l’edizione 2019 di X Factor

È Sofia a vincere l’edizione 2019 di X Factor.

Appena diciassette anni, di Civitanova Marche (Macerata), la più piccola delle Under Donne guidate da Sfera Ebbasta ha trionfato al termine della Finale del talent show in onda su Sky Uno condotta da Alessandro Cattelan in diretta dal Mediolanum Forum di Assago.

