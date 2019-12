Colin Firth si separa dalla moglie italiana Livia Giuggioli

L’attore inglese Colin Firth e la moglie, la produttrice cinematografica italiana Livia Giuggioli, si separano dopo 22 anni di matrimonio. Una sorta di Brexit sentimentale per il premio Oscar del Discorso del re, diventato cittadino italiano nel settembre del 2017. Tra l’altro, Firth è sempre stato contrario all’addio del Regno Unito all’Unione europea.

La notizia della fine del è stata confermata dal portavoce dell’attore 59enne, premio Oscar per il ‘Discorso del re‘ e protagonista di film molto noti come ‘Love Actually’, ‘Il diario di Bridget Jones’, ‘Mamma Mia!’: “Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono una stretta amicizia e rimangono uniti nel loro amore per i loro figli. Chiedono privacy. Non ci saranno ulteriori commenti”, si legge nella dichiarazione a ‘Hello!’.

Colin e Livia, 48 anni, hanno due figli: Matteo, 16 anni e Luca, 18 anni. Il loro divorzio arriva due anni dopo che è stato rivelato che Livia aveva avuto una relazione con un amico d’infanzia.

Tra il 2015 e il 2016, è emerso che Livia aveva intrapreso una relazione con Marco Branaccia. Nel 2018 l’attore e sua moglie avevano presentato una denuncia per stalking contro Branaccia che si era difeso dicendo di aver spedito a Firth e alla moglie due messaggi via Whatsapp e una mail.