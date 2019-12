Doppietta azzurra a St. Moritz, Goggia vince Super-G davanti a Brignone

Che Italia a Sankt Moritz. Il super-G femminile si tinge d’azzurro con la vittoria di Sofia Goggia che batte per un solo centesimo la connazionale Federica Brignone: una doppietta d’autore, la seconda in questa stagione dopo il trionfo di Marta Bassino a Killington, nello slalom gigante, davanti alla stessa Brignone.

Stavolta nulla ha potuto la straordinaria Mikaela Shiffrin che si è dovuta accontentare del terzo posto: la fuoriclasse americana ha chiuso a soli 13 centesimi dalla vetta ma allunga sensibilmente in classifica generale dove vola a 532 punti davanti a Rebensburg (261) e Brignone (241). “Mi godo questa bella giornata dopo i dubbi che ci sono stati a Lake Louise – ha confessato Sofia Goggia a caldo – Speriamo di vivere altre emozioni come quella di oggi”.

– ha ammesso – Ci stavo quasi credendo. Sapevo che lei poteva arrivare davanti, penso di aver sciato bene e sono soddisfatta”. Goggia e Brignone ma non solo visto che l’Italia porta ben sette atlete a punti: Elena Curtoni 15^, Francesca Marsaglia 17^, Marta Bassino 18^, Nicol Delago 24^ e Laura Pirovano 30^.Rinviato invece a domani per maltempo lo slalom maschile in Val d’Isere con conseguente slittamento a data da destinarsi del gigante.