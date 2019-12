Popolare di Bari commissariata, Cdm: “Garanzie per i risparmiatori”

La Banca d’Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari e ha deliberato la sottoposizione della Banca stessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Sono stati nominati Enrico Ajello e Antonio Blandini commissari straordinari e Livia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso componenti del comitato di sorveglianza.

In serata si è svolto un Consiglio dei Ministri per informare il Governo sulle decisioni adottate da Banca d’Italia. Dopo un’ampia discussione, il Consiglio dei Ministri ha espresso la determinazione “ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud, in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della Banca”.

“Come può nel giro di poche ore il presidente del consiglio sostenere che sulla Banca popolare di Bari non ci sarà nessun intervento salvo convocare un cdm d’urgenza a distanza di poche ore mentre Bankitalia ordina il commissariamento dell’istituto? Un pacato ‘no comment’ avrebbe evitato una farsa e sarebbe stato più serio anche a mercati aperti. Vorremmo capire cosa è successo da questo pomeriggio a stasera: dal tutto bene al fallimento. Siamo nelle mani di una persona instabile o incapace che guida il governo del Paese. Conte si dimetta immediatamente: facciamo appello ai partiti di questa maggioranza per far finire al più presto questa disastrosa e pericolosa esperienza”. Così Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti sugli sviluppi della vicenda della Banca Popolare di Bari.

“1 miliardo per salvare la banca popolare di Bari? Ora il M5S vota il salvabanche dopo che ci hanno massacrato per anni: peccato che noi pensavamo ai risparmiatori, loro ai manager strapagati che hanno fallito”. Così in una nota il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone. (ITALPRESS)