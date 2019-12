Il Brescia ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Spal, imponendosi per 3-0 sul Lecce nella sedicesima giornata di Serie A.

Serie A. Scontro diretto al Brescia, Lecce ko al Rigamonti

Una squadra ritrovata al ritorno in panchina di Corini, capace di conferire ai suoi ragazzi la scossa giusta con 6 punti vitali in ottica salvezza: decidono i sigilli di Chancellor, Torregrossa e Spalek. Passo falso importante per gli uomini di Liverani, soprattutto dal punto di vista della prestazione. Animi caldissimi a partire dai primi minuti di gioco. Calderoni scalda i guantoni di Alfonso alla mezz’ora, appena prima del vantaggio lombardo: Torregrossa innesca il neo-entrato Spalek (out Ndoj per infortunio), che a sua volta è lesto a trovare Chancellor per il più facile dei tap-in al 32′.