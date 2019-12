Poco impiegato nelle ultime tre partite (appena 21 minuti fra Dallas, Detroit e Milwaukee), Nicolò Melli resta per tutto il tempo in panchina nell’ennesima sconfitta di New Orleans, stavolta per mano di Philadelphia: 116-109 per i Sixers, trascinati da Harris (31 punti), Simmons (24 punti e 11 assist) ed Embiid (24 punti e 11 rimbalzi).

Solo panchina per Melli e nuova sconfitta per New Orleans

Undicesimo ko di fila per i Pelicans mentre Philadelphia continua a non sbagliare un colpo in casa: 14 successi su 14 in questa stagione, unica squadra della lega a non aver mai perso davanti ai propri tifosi. A Est comanda però Milwaukee, che contro Memphis allunga a 17 gare la sua incredibile striscia vincente: 127-114 il finale, con Antetokounmpo che firma 17 dei suoi 37 punti nell’ultimo periodo mentre ai Grizzlies non basta la miglior prestazione in carriera di Jaren Jackson Jr. (43 punti).