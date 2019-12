Coppa del Mondo, Brignone show a Courchevel: il gigante è suo

Federica Brignone continua a sognare. La sciatrice azzurra ha iniziato nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nella tappa di Courchevel, la milanese ha fatto suo il gigante, mettendosi alle spalle la norvegese Mina Fuerst Holtmann e Wendy Holdener.

Per la Brignone si tratta del primo successo stagionale in Coppa del Mondo. Un risultato che le consente di consolidare la seconda posizione in classifica generale e accorciare le distanze nei confronti di Mikaela Shiffrin. L’americana, infatti, si è dovuta accontentare del diciassettesimo posto, interrompendo la sua striscia sulle nevi francesi.

Quanto alle altre componenti della “valanga rosa”, la seconda delle azzurre è Marta Bassino, che ha chiuso al settimo posto. Solo sedicesima Sofia Goggia, che aveva dato spettacolo nel weekend, con il suo modo singolare di controllare gli sci e le difficoltà.