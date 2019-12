Dall’uovo al gatto, fino ai fenomeni BTS e a Harry e Megan. I record sui social nel 2019

I social network sono sempre più pervasivi della nostra quotidianità. Vi passa di tutto, notizie, video, fake news e stramberie. Che spesso diventano virali. Il Guinnes dei record ha reso noti i primati di viralità sui vari canali social, nel 2019 e non sono mancate le sorprese.

Come la foto di un semplice uovo, diventato la star di instagram, con 30,5 milioni di like in soli dieci giorni, saliti fin oltre i 50 milioni, quando la foto diventò virale. “Nessuno avrebbe previsto che un umile uovo di gallina potesse raccogliere milioni di simpatie, ma ciò nonostante è successo!”, scrive il sito del Guinnes dei record.

L’account “world_record_egg” è stato lanciato il 4 gennaio per conquistare il titolo dell’immagine più apprezzata su Instagram, strappandolo all’influencer americana Kylie Jenner, che aveva ottenuto ben 18 milioni di Mi piace su un post che annunciava l’arrivo della sua bambina, Stormi, pubblicata nel febbraio 2018. Quel record era nel mirino dei buontemponi che pubblicarono l’immagine di un uovo di gallina con la didascalia: “Mettiamo insieme un record mondiale e otteniamo il post più apprezzato su Instagram. Battere l’attuale record mondiale detenuto da Kylie Jenner (18 milioni)! Abbiamo ottenuto questo.”

Il record per il post capace di conquistare un milione di like in meno tempo è stato per pochi mesi di un certo Kang Daniel, capace di riuscirci in sole 11 ore e 36 minuti. Il primo post del 22enne, un selfie con la didascalia “HELLO”, è apparso il 1 ° gennaio 2019. Ad aprile, però, lo scettro gli è stato strappato nientemeno che dal principe Harry e Meghan Markle che aprirono un profilo congiunto, i sussexroyal, capace di toccare il milione di like in sole cinque ore e 45 minuti. Tanto da mandare in tilt il social!

Un’altra stella di Instagram che ha raggiunto nuove vette da record quest’anno è stato un…gatto, Nala Cat .

Nala Cat detiene il record per la maggior parte dei follower su Instagram per un gatto da marzo 2017, ma sembra continuare a superare il proprio record. A partire dal 2 settembre 2019, aveva 4.215.466 follower.

Su Youtube a spazzare la concorrenza sono stati i re del K-pop coreano, i BTS che col video del loro singolo “Boy With Luv”, con il cantautore statunitense Halsey, hanno ottenuto milioni e milioni di visualizzazioni in poche ore: 74.600.000 in un solo giorno.

K-pop sensation @BTS_twt hold the record for most viewed @YouTube music video in 24 hours for their track “Boy with Luv” – which received 74,600,000 views in one day. Here’s a sneak peek of their entry in #GWR2020 👀 📖

#BTS #BTSArmy pic.twitter.com/64pP8HcOeW — GuinnessWorldRecords (@GWR) September 5, 2019

Ma i BTS hanno spopolato anche su twitter: quest’anno durante l’annuale Soompi Awards, una cerimonia che celebra la televisione e la musica coreane hanno raggiunto l’hashtag più utilizzato in 24 ore, con #TwitterBestFandom. È stato utilizzato dagli spettatori durante le votazioni per promuovere la loro band preferita di K-pop 60.055.339 volte in 24 ore. Un risultato che, secondo il sito del Guinnes dei record dipende proprio dai fan dei BTS.

La band ha trionfato anche sul nuovo social Tik Tok, dove il loro profilo ha impiegato soltanto tre ore per toccare il milione di followers, in ottobre.