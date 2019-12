Fastweb è al servizio del tuo business, scopri le imperdibili offerte del mese di dicembre!

Oggi possedere una linea Internet veloce è di estrema importanza. In tutte le attività quotidiane questo fattore è diventato necessario, ma è più che mai indispensabile in ambito lavorativo. Infatti, navigare senza intoppi diventa fondamentale per garantire alla propria clientela un servizio veloce e di qualità, trasmettendo al contempo un’immagine professionale della propria impresa, tanto da permetterti di portare a termine con successo nella maggior parte dei casi un contratto lavorativo.

Per chi è alla ricerca di un’offerta conveniente, ma allo stesso tempo di qualità, Fastweb è in grado di unire questi due elementi, andando a sostenere al meglio il business di un’azienda dal punto di vista online.

L’azienda italiana leader del settore delle telecomunicazioni offre tre tipologie di offerte per il mese di dicembre 2019, capaci di soddisfare ogni esigenza. Per pochi giorni puoi scegliere la Internet Business per avere nella tua azienda Internet illimitato fino a 1 Gbit/s a partire da 25 euro al mese al posto di 30. Sempre a 30 euro al mese al posto di 35 grazie alla promo web, puoi optare anche per la Business Class, l’offerta che ti garantisce Internet e telefono senza limiti, per lavorare senza barriere.

Se invece ciò che stai cercando è un’offerta per il tuo smartphone la Mobile Business Freedom ricarica automatica è quella che fa per te: prova il nuovo Mobile 4g di Fastweb, il primo mese è gratis e poi è tuo a soli 15 euro al mese, senza costi nascosti, vincoli di durata o sorprese. Inoltre, se sceglierai questa offerta, avrai uno sconto di 5 euro sull’importo mensile dell’offerta fissa.

L’assistenza di Business Assist è pronta a supportarti in questo percorso 24 ore su 24, rispondendo alla tua richiesta di aiuto in meno di un minuto e intervenendo entro il giorno successivo.

Il panorama delle offerte di Fastweb Business è davvero molto vasto! Scopri di più sul sito di Fastweb.it e fai un regalo di Natale alla tua azienda facendo crescere il tuo business!