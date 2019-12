Grave incidente stradale per Lapo Elkann in Israele

Lapo Elkann è rimasto coinvolto in un grave incidente Israele. È avvenuto 10 giorni fa ma la notizia è emersa oggi. L’imprenditore 42enne è stato ricoverato in gravi condizioni all’Assuta Hospital di Tel Aviv. È stato in coma, ha riportato varie fratture e subito degli interventi chirurgici. è rimasto coinvolto in un gravestradale in. È avvenuto 10 giorni fa ma la notizia è emersa oggi. L’imprenditore 42enne è stato ricoverato in gravi condizioni all’Assuta Hospital di Tel Aviv. È stato in coma, ha riportato varie fratture e subito degli interventi chirurgici.

“Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei – dice oggi Elkann al Corriere della Sera -. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita“.