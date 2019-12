Maltempo, la pioggia flagella la Liguria: onde sino a 7 metri

La Liguria torna a fare i conti con il maltempo. Ad essere maggiormente colpito è stato l’estremo ponente, specie nella zona di Sanremo. Secondo i dati diffusi da Ansa.it, la boa di Ventimiglia ha registrato 4 metri di onda significativa e circa 7 metri di onda massima.

E continuano a soffiare venti di burrasca con raffiche fino a 120 chilometri all’ora. Punte fino a 145 chilometri a Fontana Fresca: “Come previsto sono caduti picchi di 200 millimetri di pioggia in diverse zone del centro-ponente della Liguria, ma ormai la parte più grossa della perturbazione è passata su ponente e Genova, adesso il fronte si sposta sul levante fino a domattina e i fenomeni più intensi sono attesi nel cuore della notte, al momento è un gran risultato non aver avuto significativi danni a cose o persone”. Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. E proprio per questa situazione l’allerta nello spezzino è stata prolungata alle 12 di domani. Quindi nel Levante sarà rossa fino alle 24 di oggi, arancione fino alle 8 di domani, poi gialla fino alle 12.

Sull’Aurelia, all’altezza del bivio per via Duca D’Aosta, è crollato un albero sulla strada. Una frana, invece, è scesa in frazione Borello, sotto San Romolo mentre il torrente Armea è esondato tra Biesse Laterizi e il ponte di ferro. Vigili del fuoco, protezione civile e forse dell’ordine sono al lavoro per sopralluoghi. Viabilità sospesa.