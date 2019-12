Questa volta, il rapper napoletano che si fa chiamare Joerdan Jeffrey Baby l’ha combinata grossa e rischia davvero tanto. In un video postato sui social e rilanciato dal leader della Lega Matteo Salvini il ragazzo oltraggia alcune auto parcheggiate dei Carabinieri. Vi sale sopra, versandovi del liquido, ripetendo il suo nome e lanciandosi in invettive contro le multinazionali: “E’ ora di attaccare la nazione stessa. Non me ne frega niente”. Poi, cambiata auto, insulta i militari, improvvisa qualche frase in rap e sostiene di avere della cocaina nelle calze: “Non metti un selvaggio in gabbia, è la nuova ca..o di legge, raga”.

Visualizza questo post su Instagram Ma che cazzzz🌨️ @jordanjeffreybaby23 Un post condiviso da @ jordanjeffreybaby_fanpage in data: 16 Dic 2019 alle ore 7:31 PST

Il ragazzo, sui suoi profili social si mostra col volto pieno di tatuaggi a compiere atti provocatori, come fumare sul treno, mostrando le corna davanti a un carabiniere, peraltro con la giacca in disordine, o con una pistola puntata alla tempia o, ancora, danneggiando la merce esposta sugli scaffali di un market.