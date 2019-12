Maltempo, Eolie isolate sotto la furia di vento e mare forza 7

Sono ancora isolate le Eolie a causa del mare forza 7 e delle violente raffiche di vento che per tutta la notte ha soffiato a 80 chilometri. Nella frazione di Acquacalda, a Lipari, la furia del vento e il mare agitato hanno causato danni ingenti alla strada e ad alcune abitazioni che sono state evacuate. A Lipari è scattata una gara di solidarietà e alcuni albergatori si sono offerti per dare ospitalità agli abitanti sfollati. Il gruppo consiliare “Moderati per Calderone” con una nota ha richiesto un intervento del sindaco dell’isola di Lipari, Marco Giorgianni, per chiedere lo stato di calamità naturale al presidente della Regione Nello Musumeci e al dipartimento nazionale di Protezione civile.

Il mare ha allagato le case di San Gaetano. Fermi aliscafi e traghetti a Milazzo dove sono bloccate circa 200 persone tra isolani, villeggianti, turisti, pendolari e i medici che dovevano dare il cambio ai colleghi. Diversi anche i camion carichi di derrate alimentare che dovevano raggiungere le isole per i rifornimenti in vista del Natale, rimasti fermi a Milazzo.

Foto di Gabriele Costanzo