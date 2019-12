Alan Kurdi è arrivata a Pozzallo con 32 migranti a bordo

La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye è giunta nel porto di Pozzallo (Ragusa) con a bordo i 32 migranti.

“La decisione di assegnare il porto sicuro è stata assunta tenendo conto della presenza a bordo di migranti in condizioni di vulnerabilità, per alcuni dei quali è stata anche chiesta l’evacuazione medica”, si legge in una nota del Viminale diffusa ieri.

Dei 32 migranti sulla imbarcazione della ong Sea Eye 10 sono minori, alcuni in tenera età, e cinque sono donne, di cui una incinta. La Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell’Italia, la procedura per il ricollocamento dei migranti sulla scorta del pre-accordo di Malta.

