Il futuro di Erling Braut Haaland non sarà in Serie A. Il centravanti norvegese, a lungo accostato alla Juventus, ha invece scelto il Borussia Dortmund. Il club tedesco ha infatti annunciato, nelle scorse ore, l’accordo con la stellina del Red Bull Salisburgo, per un contratto con scadenza fissata nel 2024.

Un’operazione d’anticipo da parte del BVB, che ha battuto la concorrenza dei bianconeri, ma anche di RB Lipsia, Manchester United e Milan. Il diciannovenne Haaland, che si era messo in mostra nella fase a gironi di Champions League, va così a rinforzare la rosa a disposizione di Lucien Favre, e tornerà a giocare la massima competizione continentale. Il Borussia, infatti, affronterà agli ottavi di finale il Paris Saint-Germain.