“E buona fine e buon principio. No comment. Volata per la strada. Rotula e polso”. Questo è quanto scrive su instagram Luciana Littizzetto che ha pubblicato una foto in cui è seduta su un letto con un braccio e una gamba ingessati.

Littizzetto cade in strada, braccio e gamba ingessati

Non ha perso il sorriso Luciana Littizzetto, nonostante l’infortunio di fine anno. L’attrice italiana è caduta per strada e si è rotta il polso e la rotula. Lo ha raccontato con un post sulla sua pagina Instagram che la ritrae seduta in un letto con il gesso che le blocca la gamba destra per intero e una fasciatura al polso.

Visualizza questo post su Instagram E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 28 Dic 2019 alle ore 11:04 PST