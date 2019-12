Sci, Paris show: vince anche la seconda discesa di Bormio

Dominik Paris imbattibile a Bormio. L’azzurro, dopo il successo di ieri, concede il bis nella discesa libera valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019/2020 chiudendo con il crono di 1’55″37. Dietro di lui, a sorpresa, lo svizzero Urs Kryenbuehl, che termina a soli 8 centesimi. Sul gradino più basso del podio l’elvetico Beat Feuz staccato di 26 centesimi. Con questa vittoria Paris vola in testa alla classifica generale con 449 punti, 55 in più del norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

“Quando arrivi al traguardo e vedi quel vantaggio non è male, ero molto contento e soddisfatto e questo pubblico gasa ancora più”. Queste le prime parole di Dominik Paris dopo l’ennesimo successo sulla Stelvio nella discesa di Bormio valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020.

“Oggi è stata una lotta con il vento, però penso che la sciata non è stata male – ha sottolineato l’azzurro ai microfoni della Rai – La cattiveria di Hermann Maier mi è piaciuta sempre, provo a metterla in pista come ha fatto lui perché così è riuscito a fare i risultati. Sindaco di Bormio? A me non piace parlare, sono più un uomo che fa”, ha chiosato Paris con un sorriso. (ITALPRESS)