Capodanno, per il cenone si spenderanno 94 euro a famiglia

Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola in media 94 euro a famiglia, con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno.

E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ in vista del Capodanno per il quale si prevede che più di sette italiani su dieci (71%) consumeranno il cenone di fine anno nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi, per una media complessiva a tavolata di 9 persone.