L’ultimo giorno dell’anno è ormai arrivato. Tutto pronto per i festeggiamenti del Capodanno 2020. Per affrontare al meglio cenoni e feste, gli occhi sono puntati sulle previsioni meteo. Come prepararsi ai festeggiamenti?

Ecco che tempo dobbiamo aspettarci per il 31 dicembre 2019 secondo le previsioni fornite dal Centro Meteo Italiano.

Il meteo del 31 dicembre 2019, come prepararsi al Capodanno

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali foschie o banchi di nebbia possibili sulla Pianura Padana. Nuvolosità alta in transito tra la sera e la notte ma senza fenomeni.

Sulle regioni del Centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tra la sera e la notte nuvolosità alta in transito ma sempre con tempo asciutto.

Tempo in prevalenza stabile al mattino al Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare solo locali piogge sui settori sud-orientali della Sicilia. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento.

Sicilia

Locali piogge al mattino sui settori sud-orientali, tempo asciutto altrove; al pomeriggio il tempo sarà stabile su tutto il territorio con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Ampi spazi di sereno nelle ore serali.

Www.centrometeoitaliano.it