Australia devastata dagli incendi, turisti in fuga: 18 morti e almeno 17 dispersi

L’Australia continua ad essere devastata dagli incendi. Migliaia di persone, infatti, fuggono dalle zone turistiche a causa dei vasti roghi e delle previsioni di un peggioramento per i prossimi giorni.

Nelle ultime ore il caldo ha mollato un pò la presa lasciando spazio a soccorsi e bilanci. Da settembre la crisi dei roghi ha ucciso 18 persone e ha distrutto oltre 1.200 abitazioni.

Tra gli altri, hanno perso la vita un padre e un figlio che cercavano di proteggere la loro fattoria, due persone trovate carbonizzate in auto. E un pompiere di 28 anni che si è visto sollevare con il suo camion e portare via da una tromba d’aria infuocata.

Almeno 17 persone restano disperse nello Stato di Victoria e New South Wales, dove sono state condotte le operazioni più ampie di evacuazione.

Le immagini che circolano sul web sono angoscianti. Il fuoco ha inevitabilmente danneggiato anche la fauna. Sono tante infatti le foto di canguri in fuga e koala avvolti in coperte ignifughe.

If you haven’t seen how bad it is down in Australia, let me explain: All these pictures were taken in the middle of the afternoon. The temperature was about 45c. Winds caused by the fires have been blasting over emergency vehicles. 30% of all koalas are dead. It’s horrifying. pic.twitter.com/oguhVyiLKX

— Chowderhead (@TheChowderhead) December 31, 2019