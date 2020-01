Mariah Carey razzista insulta Eminem sui social, tutta colpa di un hacker

Mariah Carey si mostra improvvisamente razzista e insulta il rapper Eminm sui social. Tutta colpa di un hacker.

Il bullo da tastiera, infatti, ha preso di mira il profilo della cantante americana, proprio a Capodanno. Durante la notte di San Silvestro, sono comparsi a raffica messaggi razzisti e insulti, in particolare contro il rapper Eminem.

“E’ stato confermato che l’account è stato hackerato. Appena abbiamo segnalato la questione, abbiamo chiuso l’account e abbiamo avviato un’indagine”, le parole di un portavoce del social.

Mariah ci ha riso su e, una volta ripristinato il suo account, ha scritto: “Non posso nemmeno fare un sonnellino che succede tutto questo?“.

I take a freaking nap and this happens?

— Mariah Carey (@MariahCarey) January 1, 2020