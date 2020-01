Una donna strattona il Papa, lui perde la pazienza ma poi si scusa – Video

“L’amore ci fa pazienti. Tante volte perdiamo la pazienza. Anche io. Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”. Così Papa Francesco, stamattina, si è pubblicamente scusato per la vicenda che lo ha visto ieri protagonista in piazza San Pietro, quando una donna lo ha strattonato mentre salutava i fedeli. Un gesto che ha visibilmente infastidito il Pontefice che ha colpito a una mano la protagonista del fatto, allontanandosi subito dopo. (ITALPRESS)

Buon proposito per il 2020: allontanare le persone tossiche come solo il Papa sa fare.

pic.twitter.com/TVVgrW9ijP — ୨୧ miku. ୨୧ (@quartztea) January 1, 2020