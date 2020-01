La Lazio batte il Napoli per 1-0 nell’anticipo della 19esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi trova il gol vittoria all’82’ con Immobile, consolida il terzo posto a 42 punti (una gara in meno) e centra il record di 10 successi consecutivi. Notte sempre più buia per i partenopei, che restano lontanissimi dalla zona Champions.

Immobile stende il Napoli, decimo successo Lazio

Biancocelesti in campo con la maglia celebrativa dei 120 anni di storia, festeggiati il 9 gennaio. Primo tempo equilibrato, chiuso a reti inviolate. Il Napoli sviluppa buone trame ed è ben messo in campo. La Lazio sfrutta il suo gioco ed è più pericolosa. Tentativi da entrambe le parti con Immobile e Milinkovic-Savic e Insigne e Allan. I biancocelesti sfiorano il gol nel finale con la doppia occasione del centrocampista serbo. I partenopei iniziano meglio il secondo tempo, pareggiano le occasioni con il palo colpito da Zielinski.