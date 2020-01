Libia, Sarraj a Roma: dopo Haftar, Conte riceve il premier di Tripoli

Continua l’opera diplomatica del Governo italiano nel tentativo di mediare tra le due fazioni in guerra in Libia. Dopo aver ricevuto il generale Khalifa Haftar, oggi Conte incontrerà a Palazzo Chigi il premier del governo di Tripoli Fayez al-Sarraj. Come rivela Ansa.it, si tratta di un vertice che è stato fortemente in dubbio fino a poche ora fa alla luce dell’irritazione manifestata da Sarraj che non avrebbe gradito l’accoglienza offerta ad Haftar.

Conte ha però in programma anche una visita in Turchia da Erdogan, quindi un vertice al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. L’obiettivo è quello di porre un freno alle mire espansionistiche di Haftar che tenta lo sfondamento verso ovest. Dopo Sirte, si combatte per prendere la città di Misurata, roccaforte fedele a Sarraj.

E secondo quanto trapelato da alcune fonti, si conterebbero già tre soldati turchi uccisi e sei feriti. E dal vertice dei ministri degli Esteri a Bruxelles è stato lanciato un appello per applicare un duro embargo sulle armi nei confronti della Libia. La cancelliera tedesca Angela Merkel volerà ad Ankara. Ma la partita per la pace in Libia è più aperta che mai.