Christian De Sica sarà sul palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo, l’8 febbraio. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore al microfono di Pino Strabioli, ospite di Viva Sanremo su Radio2.

Sanremo 2020, Christian De Sica sul palco per la finale

“In passato – ha raccontato De Sica – mi hanno proposto di presentare il Festival, ma prima ero impegnato con le riprese del film Natale sul Nilo e un’altra volta avevo paura di farlo e ho rifiutato, se me l’offrissero oggi lo farei”.

L’occasione, infatti, si è presentata e questa volta De Sica ha accettato. “Quest’anno sarò presente per la serata finale – ha spiegato – insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi e insieme canteremo questa canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi ‘La mia banda suona il pop’, quindi parteciperò come cantante!”, ha concluso.