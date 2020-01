Speranza “In legge di bilancio importante segnale per la sanità”

“In legge di bilancio è arrivato il primo segno di cambiamento per laLo ha detto a Sky Tg24 il ministro della Salute

“Chiudiamo la stagione dei tagli e ricominciamo ad investire – prosegue il ministro -. Ilera la tassa più brutta. Altri due miliardi sono stati stanziati per gli investimenti sull’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico che significa nuovi ospedali e cura di quelli che esistono. L’ammodernamento tecnologico è una partita fondamentale. Dobbiamo dotare i presidi ospedalieri dei macchinari più moderni. Nessuno ha la bacchetta magica ma di fronte a una manovra di bilancio complicata il governo e io ne sono molto contento ha dato un segnale vero sul comparto salute. E’ importante che il governo non sia solo e a dicembre è stato firmato il Patto della salute sottoscritto dal governo e dalle regioni, non si approvava dal 2014″.