Vuoi entrare a far parte di ENEL e lavorare in un ambiente stimolante e orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo delle persone? Sei interessato a mettere in pratica il tuo diploma tecnico-professionale?

ENEL sta cercando giovani diplomati fortemente motivati da assumere su tutto il territorio nazionale per ricoprire posizioni tecnico-operative.

Ultim’ora Lavoro: Enel assume diplomati

Quali requisiti sono necessari:

Età compresa tra i 18 e i 29 anni

Diploma Tecnico / Diploma Professionale quinquennale



Cosa cerchiamo in te:

Competenze tecniche di tipo elettrico/elettronico/meccanico;

Disponibilità a svolgere eventuali attività in reperibilità;

Padronanza degli strumenti informatico-digitali; Buone capacità organizzative e orientamento al problem solving;

Buone capacità relazionali e attitudine a lavorare in gruppo; Proattività;

Rispetto delle scadenze;

Sensibilità ai temi della sicurezza.

Cosa offriamo:

Contratto di apprendistato di 36 mesi nell’ambito del quale è previsto un articolato percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con il costante supporto di un tutor aziendale.

Cosa troverai tu:

Siamo una multinazionale dell’energia, uno dei principali operatori integrati nel settore dell’elettricità e del gas nonché uno dei principali produttori di energia pulita. Innovazione, fiducia, proattività e responsabilità sono la linfa vitale della nostra organizzazione.

Ricerchiamo sempre diverse prospettive, idee e pareri. Per noi tutte le persone sono importanti indipendentemente dalla loro età, sesso, colore, identità di genere e religione. Siamo un’organizzazione focalizzata sulle persone e valorizziamo tutti i colleghi tramite programmi di sviluppo, formazione continua.