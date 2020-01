Al via Italia’s Got Talent su TV8, Bastianich new entry in giuria

Al via dal 15 gennaio Italia’s Got Talent, il programma di TV8 prodotto da Fremantle, in onda tutti i mercoledì alle 21.30 in prima visione, con 7 puntate di audizioni e un finale live.

Per il nuovo anno, il talent schiera in giuria una new entry direttamente da Masterchef Italia: il temutissimo Joe Bastianich. Al suo fianco, ritroviamo la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografia Mara Maionchi e Frank Matano, veterano del gruppo al suo quinto anno dietro il tavolo. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, torna Lodovica Comello. (ITALPRESS)