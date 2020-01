“Ieri una proposta di legge di Forza Italia che voleva abolire la legge sulla prescrizione non è passata in Commissione. Italia Viva si è isolata rispetto alla maggioranza, ma più che prenderne atto non voglio fare”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di “Circo Massimo” su Radio Capital.

Prescrizione, Bonafede “La maggioranza ha deciso di andare avanti”