Il meteo nel weekend, temperature in picchiata e neve fino a bassa quota

Inverno alla riscossa in Italia. L’ imminente ingresso di una perturbazione di matrice nord-atlantica sul Mediterraneo porterà maltempo di stampo invernale in Italia.

Il meteo di venerdì 17 gennaio

Tempo stabile e in parte soleggiato sulle regioni settentrionali durante la mattinata e il primo pomeriggio. Nubi in aumento a seguire sulle regioni occidentali con piogge in arrivo e in estensione a tutte le regioni settentrionali entro la nottata. Neve fino a 600 metri di quota sulle Alpi.

Bel tempo al mattino sulle regioni del Centro Italia, nubi in aumento in Toscana dal pomeriggio con prime piogge in arrivo. Maltempo dalla sera eccetto sulle regioni adriatiche. Neve oltre i 1300 metri di quota.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, qualche nube in più dal pomeriggio e deboli piogge dalla serata sulla Sardegna e Sicilia, altrove sempre con tempo asciutto.

Temperature in calo da nord a sud.

Sicilia

Locali addensamenti al mattino sui settori settentrionali, ampie schiarite altrove; cieli generalmente poco nuvolosi in serata su tutta la regione. In serata locali piogge interesseranno la costa nord orientale, mentre in nottata il tempo tornerà ad essere stabile su tutta l’isola.

Il meteo nel weekend

Tempo generalmente instabile su gran parte delle regioni settentrionali con piogge a tratti intense specie su Triveneto, settori costieri adriatici ed Emilia-Romagna. Più asciutto al Nord Ovest con ampie schiarite su Liguria,Piemonte e Valle d’Aosta.

Quota neve oltre i 4-600 metri. Molte nubi ovunque con precipitazioni deboli o al più moderate precipitazioni sparse. Più frequenti su Lazio, Marche e Toscana. Quota neve localmente al di sotto dei 1100-1200 metri, in calo sull’Appennino marchigiano nella sera-notte fino a 5-600 metri.

Locali addensamenti sui settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli precipitazioni concentrate perlopiù al pomeriggio e in serata. Locali piovaschi attesi anche sulla Puglia meridionale. Più asciutto altrove. Temperature in sensibile calo nei valori massimi al Centro-Nord.

Sicilia

Locali piogge nella giornata di sabato sui settori settentrionali, tempo stabile altrove; locali acquazzoni anche in serata sulla costa nord orientale. Domenica il tempo sarà stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi in serata su tutta l’isola salvo deboli piogge sul versante ionico.

Fonte www.centrometeoitaliano.it