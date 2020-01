Concessionari gruppo Psa chiedono chiarimenti sul blocco diesel euro 6

Le Associazioni dei concessionari italiani del Gruppo PSA, ACCI (Citroen), ACP (Peugeot) e AICO (Opel) rimarcano la posizione gia’ espressa da Federauto riguardo la necessita’ di un intervento del Governo volto a coordinare gli atti delle Autorita’ locali in materia ambientale, per far si’ che le misure adottate siano orientate da criteri oggettivi, evitando di creare eccessivi disagi alla cittadinanza, confusione nella clientela, gravi danni alle attivita’ di vendita.