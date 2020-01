Un vero fulmine a ciel sereno per le speranze dello sci azzurro. Dominik Paris, atleta di punta della Valanga Azzurra nelle discipline veloci, ha infatti riportato un gravissimo infortunio in allenamento. Gli esami strumentali cui si è sottoposto l’altoatesino hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Un infortunio che compromette, di fatto, la stagione di Paris. Il campione del mondo di Super-G in carica sarà costretto a saltare i prossimi appuntamenti del circo bianco, e punterà a tornare in condizione per l’inizio della stagione 2020/2021. Quest’anno, dopo le ultime prove, Paris era in corsa con Beat Feuz per la coppa del mondo di discesa libera.