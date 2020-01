M5S, il passo indietro di Di Maio: “Portato a termine il mio compito”

“Posso dire di aver portato a termine il mio compito”. Lo ha detto Luigi Di Maio durante l’evento di presentazione dei facilitatori regionali del MoVimento 5 Stelle. “Oggi si chiude un’era”, ha aggiunto Di Maio, che ha proseguito: “Tutto quello che facciamo si basa sulla fiducia, ci fidiamo delle persone. La storia ci dice che alcuni ci hanno tradito, ma per uno che ci ha tradito almeno dieci ci hanno confermato la loro fiducia, e hanno firmato leggi che hanno cambiato la vita degli italiani. Qualsiasi cosa accadrà mi fido di voi e di chi verra’ dopo di me”.

“Non è finita. Davanti a noi abbiamo un percorso lungo che segnerà la storia politica nei prossimi decenni”, ha spiegato il ministro degli Esteri, che ha rivolto “un grazie di cuore” a Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. “Il Governo deve andare avanti, alla fine i risultati si vedranno, ma deve avere il tempo di lavorare”, ha detto ancora Di Maio.

“La scelta di Luigi Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle mi rammarica, ma è una decisione di cui prendo atto con doveroso rispetto. Bisogna riconoscergli il merito di tanti risultati ottenuti: penso all’impegno profuso per la giustizia sociale e la legalità, a misure come il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione e la lotta ai privilegi della classe politica. Luigi è stato il protagonista della realizzazione di questi valori cardine del Movimento: si è sempre battuto per essi e sono sicuro che continuerà nell’impegno in questa direzione”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte.

“La sua decisione rappresenta una tappa di un processo di riorganizzazione interna al Movimento 5 Stelle ormai in corso da tempo e che, sono persuaso, non avrà alcuna ripercussione sulla tenuta dell’Esecutivo e sulla solidità della sua squadra – aggiunge -. Il nostro obiettivo continuerà a essere quello di costruire, incidere e fare la differenza. Abbiamo tante obiettivi da perseguire: continuare ad abbassare le tasse ai cittadini, combattere l’evasione fiscale, realizzare il green new deal, una giustizia più rapida, meno burocrazia, più investimenti e più cantieri”.

“Il Movimento deve affrontare questa nuova fase. Ora dovrà completare questo processo e abbracciare con coraggio ed entusiasmo le nuove sfide che dovrà affrontare. Auguro a Vito Crimi di svolgere al meglio il lavoro che lo attende. Con Luigi Di Maio continueremo a lavorare fianco a fianco fino al 2023 per consolidare il ruolo di primo piano dell’Italia nell’Europa e nel mondo”, conclude Conte.