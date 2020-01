Il meteo del weekend, maltempo in tutto il Nord Italia

Il mese di gennaio si avvia alla chiusura con un tempo instabile sull’intera penisola. Il maltempo, con presenza di neve anche a bassa quota, interesserà in nord Italia. Precipitazioni al Centro, nuvoloso al Sud.

Il meteo di venerdì 24 gennaio

Maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio sulle regioni nord-occidentali d’Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota.

Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell’Abruzzo.

Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sicilia

Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne su gran parte dell’isola, maggiori schiarite lungo la costa settentrionale. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni, mentre nella notte locali piogge interesseranno la costa sud occidentale.

Il meteo nel weekend

Tempo generalmente instabile su tutti i settori con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge sparse di debole o moderata intensità. Migliora in giornata al Nord Ovest con schiarite su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Neve oltre i 5-800 metri.

Molte nubi sulle regioni tirreniche con piogge sparse e localmente a carattere temporalesco sui settori costieri, precipitazioni più intense sul basso Lazio. Al pomeriggio e in serata i fenomeni tenderanno adindebolirsi, mentre il tempo sarà più asciutto sulle adriatiche. Quota neve oltre i 1500 metri.

Cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori al primo mattino, maggiori addensamenti attesi solo sulla Campania ma con precipitazioni relegate a coste e nord della regione. Peggiora in nottata sulla Sicilia con deboli piogge. Temperature in calo al Centro-Nord, stazionarie o in lieve rialzo al sud.

Sicilia

Tempo stabile nella giornata di sabato con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio sia nelle ore diurne sia poi in serata, nubi in aumento nel corso della serata. Instabilità diffusa domenica con piogge diffuse su tutta l’isola, locali nevicate fino a 1600- 1800 metri di quota.

