“I messaggi che mandate non sono chiari: sembra che stiamo comprando metà Real Madrid. Con tutto

il rispetto”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia del match contro il Cagliari, parlando del mercato di riparazione che sta facendo il club nerazzurro.

Conte e mercato “Sembra che prendiamo mezzo Real ma non è così”

“Noi al momento abbiamo acquistato dallo United Young che è un giocatore di 34 anni. Abbiamo preso in prestito Moses, Lazaro è andato in prestito al Newcastle. Young è arrivato per sopperire a un infortunio importante di Asamoah. So che ci sono trattative per cedere calciatori. Voi parlare di acquisti, ma io vedo anche le vendite. Ci sarà equilibrio tra entrate e uscite, quello che stiamo cercando di fare è rinforzare alcuni reparti” ha spiegato.

Intanto, in vista della gara di domani contro il Cagliari (“Sono al sesto posto, è una squadra forte che sta facendo benissimo”), Conte conferma emergenza a centrocampo (“Candreva è squalificato e Lazaro è partito, abbiamo solo tre centrocampisti. Bisognerà prendere delle decisioni anche affrettate”) e invita tutti alla calma.