Kobe Bryant è morto. La notizia, alla quale nessuno voleva credere nei primi minuti dopo la diffusione ad opera di TMZ, è stata confermata. L’ex stella dei Los Angeles Lakers è rimasta vittima di uno schianto in elicottero nei pressi della città californiana nella mattinata statunitense. Con lui hanno perso la vita altre quattro persone.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020