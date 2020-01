“Andiamo su un campo molto difficile, ad affrontare una grande squadra come è l’Inter a cui Antonio Conte ha saputo dare, fin da subito, un’identita’. Dovremo fare una gara perfetta, una grandissima partita”. Beppe Iachini non ci gira troppo intorno, domani al “Meazza” servirà la Fiorentina migliore per provare a battere i nerazzurri e volare in semifinale in Coppa Italia.

Iachini “Per battere l’Inter servirà la gara perfetta”