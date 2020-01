“Sono una persona nota, ma quello che desidero veramente è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente e non c’è posto migliore del festival. Per me è un piacere e un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili”. A raccontarsi a Grazia nel numero in edicola questa settimana è Georgina Rodríguez, uno dei volti più attesi del festival di Sanremo che debutta il 4 febbraio.

Georgina Rodriguez “A Sanremo voglio mostrarmi per quello che sono”