Kenin-Muguruza la finale degli Australian Open, Barty e Halep ko

Finale a sorpresa. O almeno non quella che ci si aspettava. A giocarsi il titolo femminile degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne, saranno Sofia Kenin e Garbine Muguruza.

La statunitense, testa di serie numero 14, ha battuto la numero 1 del mondo, prima testa di serie e beniamina di casa, Ashleigh Barty. L’americana, alla prima semifinale in carriera, si è imposta con il punteggio di 7-6 (6), 7-5. Niente da fare per l’australiana, nonostante il sostegno del pubblico di casa. L’altra finalista è la spagnola Garbine Muguruza che ha eliminato la rumena Simona Halep, quarta forza del torneo, regolandola in due set: 7-6 (8), 7-5.