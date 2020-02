Torregrossa illude il Brescia, il Bologna vince 2-1 in rimonta

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna batte il Brescia con il solito gol nel finale e al Dall’Ara termina con un 2-1 pesante in chiave salvezza. A due minuti dallo scadere è Bani a siglare il gol del sorpasso dopo il botta e risposta sul finire del primo tempo con l’iniziale vantaggio di Torregrossa e la risposta di Orsolini. La squadra di Mihajlovic sale a quota 30 punti in classifica al decimo posto, Rondinelle ancorate all’ultima posizione a quota 15: a rischio ora la panchina di Corini. Prima mezz’ora di marca felsinea, ma al primo affondo a passare in vantaggio è il Brescia: Dessena beffa Mbaye che lo stende, per Doveri non ci sono dubbi e il fischietto romano assegna calcio di rigore in favore delle Rondinelle. Dal dischetto Torregrossa mantiene freddezza e segna il suo quarto gol stagionale. Il Bologna reagisce immediatamente e pareggia i conti al 43′ con il solito Orsolini, abile a girarsi rapidamente in posizione defilata sulla marcatura troppo passiva di Chancellor, bucando con un diagonale vincente un Joronen non esente da colpe. Secondo tempo privo di grandi occasioni, nel finale gli emiliani provano ad accerchiare i lombardi e vanno vicino al sorpasso con Skov Olsen e Santander, quindi a meno di due giri di lancette dallo scadere, cross da sinistra sul quale si avventa Bani in spaccata sul secondo palo per il 2-1 dei padroni di casa e per gli ennesimi punti conquistati last minute.(ITALPRESS).