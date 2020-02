Belinelli in doppia cifra, bene anche Melli ma Spurs e Pelicans ko

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Marco Belinelli e Nicolò Melli fanno il loro ma San Antonio e New Orleans cadono contro le prime della classe. Allo Staples Center LeBron James domina nel quarto quarto, dove sigla 19 dei suoi 36 punti (cinque triple in tre minuti), e trascina i Lakers al successo per 129-102 sugli Spurs, collezionando anche 9 assist e 7 rimbalzi. Diciotto punti a testa per Davis e Kuzma, per San Antonio 28 punti di DeRozan mentre Belinelli chiude con 11 punti (4/5 dal campo con 3/3 dall’arco) e due rimbalzi in 15 minuti. Positiva anche la prova di Melli (9 punti, 3 rimbalzi, due assist, una palla recuperata e una stoppata in 16′) ma i Pelicans non riescono a fermare Giannis Antetokounmpo: 34 punti e 17 rimbalzi per il greco nel successo di Milwaukee per 120-108. Nelle fila di New Orleans 32 punti di Ingram e 20 per Williamson. Denver limita Lillard a 21 punti e si concede il lusso di tenere a riposo Jokic (29 punti, 13 rimbalzi e 9 assist) nell’ultimo periodo, vincendo 127-99 su Portland. Il solito Harden (40 punti e 11 assist) trascina invece Houston alla terza vittoria di fila, stavolta ai danni di Charlotte (125-110), che incassa invece la sconfitta numero 12 in 13 gare.