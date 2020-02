Il meteo nel primo weekend di febbraio, torna l’anticiclone?

Le condizioni meteo del nostro paese risultano condizionate dall’ingresso di una saccatura polare in discesa verso i Balcani. In nottata le quote neve si sono abbassate fino 200-400 metri specie su Abruzzo meridionale e Molise.

Torna l’anticiclone?

Precipitazioni sparse anche sul Sud Italia con fiocchi su Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia.

Nella notte venti anche intensi hanno colpito molte regioni con punte di 60-80 Km/h.

Nei prossimi giorni l’anticiclone tornerà ad essere il protagonista sull’Italia determinando condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato.

Storicamente il secondo mese dell’anno risulta più piovoso rispetto al mese precedente, ma nel caso attuale sembrerebbe che il mese di febbraio deluderà le aspettative degli amanti dell’inverno: il vortice polare risulta infatti attivo a tutte le quote e questo potrebbe compromettere l’ultima parte di inverno sull’Italia.

Il meteo nel primo weekend di febbraio

Innocua nuvolosità medio-alta in transito da Ovest verso Est su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali o deboli piogge sulla Liguria centrale. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e nella prima parte del pomeriggio. Nubi in aumento in serata su Umbria e regioni tirreniche ma con tempo

asciutto. Molte nubi in transito sulla Sardegna ma senza precipitazioni di rilievo,bel tempo e sole prevalente altrove.

Temperature minime in aumento su tutta la Penisola, stazionarie o in lieve calo al Nord le massime.

Sicilia

Tempo stabile nel corso del fine settimana con ampi spazi di sereno nella giornata di sabato su tutti i settori. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata su tutti i settori, ma sempre senza fenomeni.

