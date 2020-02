Qual è la differenza tra le varie lotterie italiane? Un focus su tipologie e modalità di gioco

Nel territorio italiano sono attivi vari tipi di lotterie che si differenziano per tipologia di gioco, modalità di partecipazione, cadenza delle estrazioni di numeri o biglietti, montepremi messo a disposizione e presenza o meno del jackpot.

Lotterie istantanee e tradizionali

Tra le preferenze dei giocatori italiani troviamo ai primi posti i Gratta e Vinci, disponibili con titoli diversi e pezzature variabili, permettono di investire un importo minimo sperando nella fortuna di trovare combinazioni vincenti di simboli e quindi ottenere vincite consistenti.

In questo caso il riscontro è immediato e per gli importi minori lo è anche l’incasso, ciò rende il gioco particolarmente appetibile e dà la sensazione che sia più facile vincere.

Di diversa natura sono le lotterie nazionali, dette a livello normativo lotterie tradizionali, al cui vertice troviamo la Lotteria Italia, che prevedono la vendita di biglietti ad un prezzo fisso per un determinato periodo di tempo e l’estrazione finale di una serie di premi che raggiungono il picco con il primo premio da 5 milioni di euro.

Il giocatore, che sceglie questo tipo di giochi, gode del piacere dell’attesa del risultato finale e non ha alcuna fretta di sapere se ha vinto o meno. A differenza delle lotterie istantanee, le probabilità di vincita sono e vengono percepite molto basse, quindi se il fortunato evento dovesse accadere si penserebbe a un miracolo.

Prova ne è il recente caso di tre biglietti vincenti acquistati presso lo stesso punto vendita del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. L’estrazione è assolutamente casuale, come per tutte le lotterie autorizzate dallo Stato, è dunque possibile che accadano avvenimenti simili.

Gli altri giochi, tra cui è possibile scegliere per tentare la fortuna in Italia, a livello di cadenza delle estrazioni, si collocano a metà tra l’immediatezza del Gratta e Vinci e la lunga attesa che devono sostenere i giocatori che comprano i biglietti della Lotteria Italia.

Bisogna sottolineare però la tendenza di alcuni giochi a offrire varie opzioni tra cui scegliere per quanto concerne l’estrazione dei numeri vincenti. La Lotteria Italia, per esempio, prevede anche la possibilità di vincere nel corso di ogni puntata dei Soliti Ignoti lo show televisivo condotto da Amadeus, 10eLotto ha le estrazioni immediate, quelle ogni cinque minuti e quelle legate al Lotto.

Anche la presenza di jackpot in lotterie come il SuperEnalotto avvicina questi giochi alle lotterie tradizionali in quanto si crea un’atmosfera di forte e trepidante attesa della grande vincita finale pur avendo la possibilità di incassare qualcosa in occasione di ogni estrazione.

Lotterie offline e online

La differenza maggiore tra le varie lotterie in Italia negli ultimi anni è quella tra giochi disponibili solo nelle ricevitorie e quelli che, invece, si possono trovare anche nei siti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per verificare se una piattaforma è legale o meno vedi questo sito dove è possibile trovare l’elenco delle lotterie online sicure che hanno ottenuto la licenza dello Stato italiano.

Molti giochi, compresi quelli a estrazione immediata, si possono giocare sia in modalità online sia offline presso un punto vendita compilando la schedina cartacea o grattandola per scoprire se sotto la patina argentata si nasconde il tesoro anelato.

Tra le lotterie disponibili online bisogna distinguere tra quelle che sono presenti solo nei siti desktop e quelle che si possono raggiungere anche da smartphone e tablet grazie ad una versione dei siti di gioco appositamente ottimizzata per dispositivi mobili o alle app messe a disposizione per il download gratuito.

Rendita o vincita immediata

Un altro punto che possiamo sottolineare per definire meglio le diverse caratteristiche delle lotterie in Italia e non solo è quello del premio messo in palio. Infatti, tranne che nelle lotterie di beneficenza o di paese dove è espressamente fatto obbligo mettere in palio solo beni materiali o servizi, nella totalità dei giochi autorizzati dallo Stato il premio è costituito da denaro.

Come abbiamo accennato in precedenza, le modalità di incasso della vincita differiscono da lotteria a lotteria. Oltre ai casi già esposti, esistono anche alcune lotterie che non offrono un pagamento unico, bensì propongono la prospettiva di ricevere una rendita mensile per decine di anni, si tratta dei giochi Win for Life che, una volta sbarcati in Italia nel 2009 provenienti dagli Stati Uniti, hanno riscontrato un notevole successo tra i giocatori che evitano in questo modo di sperperare i soldi ottenuti nel giro di poco tempo.

Un concetto simile di vincita è ripreso dalla lotteria Vinci Casa che offre sì un premio in migliaia di euro, ma lo lega specificatamente all’acquisto di una dimora, una delle esigenze maggiori soprattutto tra i più giovani che al giorno d’oggi hanno sempre più difficoltà anche a richiedere un mutuo vista la loro precaria situazione lavorativa.

Le modalità di erogazione dei premi introdotte negli ultimi anni sono da accogliere positivamente e possono aiutare senza dubbio a ridurre gli effetti negativi a cui può portare la dipendenza dall’azzardo.