New Hampshire, il senatore dem Sanders vince le primarie “Per Trump è la fine”

“Questa sera è l’inizio della fine per Donald Trump”. Così Bernie Sanders davanti a suoi fan in delirio per la vittoria del senatore nelle primarie del New Hampshire. “Grazie a questa vittoria vinceremo anche le prossime”, ha quindi aggiunto.

New Hampshire, il senatore dem Sanders vince le primarie

Sanders in testa sin da subito. Con il 10% dei voti scrutinati nelle primarie dem in New Hampshire, il senatore Bernie Sanders si aggiudica il 27,8%, seguito dall’ex sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, con il 22,4%. Al terzo posto la senatrice Amy Klobuchar con il 20,8%. Fuori dal podio la senatrice Elizabeth Warren (9,5%) e l’ex vicepresidente Joe Biden (8,8%).

Le primarie dem in New Hampshire fanno rotolare una testa: il senatore del Colorado Michael Bennet ha annunciato il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca a causa dei deludenti risultati ottenuti sino ad oggi. Secondo la Cnn, Bennet a breve potrebbe essere seguito dall’imprenditore Andrew Yang, anche lui intenzionato a ritirarsi.