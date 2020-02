Alan Parsons, tre date a luglio a Roma, Verona, Pescara

Alan Parsons Live Project torna in Italia a 4 anni di distanza dal precedente tour per tre live: il 4 luglio a Roma (Auditorium parco della musica, Cavea), il 5 luglio a Verona (Teatro Romano) e il 6 luglio a Pescara (Teatro D’Annunzio). I biglietti sono disponibili da sabato 15 febbraio sul circuito Ticketone.

Significato particolare ha questo tour 2020 perchè, uno degli album di maggior successo di Alan Parsons, che contiene, tra gli altri, Time e Games People Play.Con 11 nomination ai Grammy Awards, Alan Parsons è una leggenda del rock, che ha legato il suo nome ad alcune delle più importanti produzioni al mondo: passato alla storia come l’ingegnere del suono del bestseller floydiano “The Dark Side Of The Moon”, contribuendo non poco a riprodurre il suono inconfondibile di quel disco; prima ancora di “Abbey Road” e “Let it Be” dei Beatles, è soprattutto la “mente e il cuore” del suo progetto artistico per eccellenza.