Dazi, Bellanova “Il lavoro svolto ha dato i suoi frutti”

L’Italia supera indenne la revisione della lista dei prodotti europei soggetti all’innalzamento delle imposte, stilata dagli Stati Uniti a ottobre dopo la sentenza del Wto sul caso Airbus.

“Il lavoro fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti – sottolinea la ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova -. L’agroalimentare italiano non compare nella lista dell’Ustr americana appena pubblicata dei prodotti soggetti a dazi. Abbiamo scongiurato il rischio che le nostre eccellenze subissero danni irreparabili”.“Nell’incontro avuto con il segretario all’Agricoltura Usa, Perdue, il 30 gennaio scorso, lo avevo ribadito a chiare lettere: tenere l’agroalimentare italiano fuori dalla vicenda Airbus – aggiunge -. E avevo registrato condivisione e disponibilità.Oggi raccogliamo i risultati dell’impegno messo in campo e di un grande lavoro di squadra. In Italia e in Europa. Il che ci conferma in quello che affermiamo da mesi: azione di sistema vuol dire anche capacità e autorevolezza in Europa e presidio costante dei tavoli europei”.